Россия отправила на ТОТ Донетчины репрессивные отряды — чего боятся оккупанты

Российские оккупанты с оружием. Фото: obozrevatel.com

На временно оккупированных территориях Донецкой области шарят три дополнительных полицейских отряда. Их отправила Россия для осуществления фильтрационных мер.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Полицаев отправили из РФ для поиска членов украинского подполья и также отлова уклончан или дезертиров ВС РФ. Гастролеры уже работают в Донецке и дальше будут передвигаться по другим захваченным населенным пунктам", — говорится в сообщении.

В Центре добавили, что "полицейские" проверяют телефоны жителей, в том числе переписку и разговоры. Однако особенно внимательны к людям без российского паспорта.

Напомним, что российские захватчики проверяют украинцев на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей. Россияне стремятся найти тех, кто не поддерживает политику РФ.

Также мы сообщали, что враг на оккупированных территориях ищет коллаборантов, чтобы укомплектовать свои сервисные центры. На этих территориях ощущается нехватка работников.

Добавим, что давление россиян на население на временно оккупированных территориях не уменьшается ни на минуту. В частности, противник продолжает попытки принудительной паспортизации местных жителей.