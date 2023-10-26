Росіяни погрожують депортацією українцям, які відмовляються від паспортів РФ

Чоловік тримає російський паспорт у руках. Фото: УНІАН

Тиск росіян на населення на тимчасово окупованих територіях не зменшується ні на мить. Зокрема, ворог продовжує спроби примусової паспортизації місцевих жителів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що загарбники спеціально створюють умови в окупації, аби без російського паспорта не можна було розраховувати на базові послуги для життя.

"Проте наразі рівень паспортизації тих, хто лишився на ТОТ ледве перевищує 50%, що не влаштовує Кремль. Відтак під час чергового рейду поліцаїв по селах півдня, місцевим мешканцям погрожували депортацією тим, хто не отримає паспорт до 2024 року", — додали в Центрі спротиву.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські окупанти будь-яким чином змушують людей отримати паспорт держави-терориста РФ. Так, росіяни вдалися до радикальних засобів проти місцевих.

Також ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Мелітополі окупанти змушують батьків, аби ті оформлювали російське громадянство для своїх дітей. Інакше — погрожують позбавленням батьківських прав.