Росіяни погрожують депортацією українцям, які відмовляються від паспортів РФ
Тиск росіян на населення на тимчасово окупованих територіях не зменшується ні на мить. Зокрема, ворог продовжує спроби примусової паспортизації місцевих жителів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти на ТОТ вдаються до примусової паспортизації
Зазначається, що загарбники спеціально створюють умови в окупації, аби без російського паспорта не можна було розраховувати на базові послуги для життя.
"Проте наразі рівень паспортизації тих, хто лишився на ТОТ ледве перевищує 50%, що не влаштовує Кремль. Відтак під час чергового рейду поліцаїв по селах півдня, місцевим мешканцям погрожували депортацією тим, хто не отримає паспорт до 2024 року", — додали в Центрі спротиву.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські окупанти будь-яким чином змушують людей отримати паспорт держави-терориста РФ. Так, росіяни вдалися до радикальних засобів проти місцевих.
Також ми повідомляли, що в тимчасово окупованому Мелітополі окупанти змушують батьків, аби ті оформлювали російське громадянство для своїх дітей. Інакше — погрожують позбавленням батьківських прав.
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