Россияне угрожают депортацией украинцам, отказывающимся от паспортов РФ

Мужчина держит российский паспорт в руках. Фото: УНИАН

Давление россиян на население на временно оккупированных территориях не уменьшается ни на мгновение. В частности, противник продолжает попытки принудительной паспортизации местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что захватчики специально создают условия в оккупации, чтобы без российского паспорта нельзя было рассчитывать на базовые услуги для жизни.

"Однако уровень паспортизации тех, кто остался на ВОТ едва превышает 50%, что не устраивает Кремль. Следовательно, во время очередного рейда полицаев по селам юга, местным жителям угрожали депортацией тем, кто не получит паспорт до 2024 года", — добавили в Центре сопротивления.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Херсонщины российские оккупанты каким-либо образом заставляют людей получить паспорт государства-террориста РФ. Так, россияне прибегли к радикальным средствам против местных.

Также мы сообщали, что во временно оккупированном Мелитополе оккупанты заставляют родителей, чтобы те оформляли российское гражданство для своих детей. Иначе — угрожают лишением родительских прав.