Россияне угрожают депортацией украинцам, отказывающимся от паспортов РФ
Давление россиян на население на временно оккупированных территориях не уменьшается ни на мгновение. В частности, противник продолжает попытки принудительной паспортизации местных жителей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Оккупанты на ТОТ прибегают к принудительной паспортизации
Отмечается, что захватчики специально создают условия в оккупации, чтобы без российского паспорта нельзя было рассчитывать на базовые услуги для жизни.
"Однако уровень паспортизации тех, кто остался на ВОТ едва превышает 50%, что не устраивает Кремль. Следовательно, во время очередного рейда полицаев по селам юга, местным жителям угрожали депортацией тем, кто не получит паспорт до 2024 года", — добавили в Центре сопротивления.
Напомним, что на временно оккупированных территориях Херсонщины российские оккупанты каким-либо образом заставляют людей получить паспорт государства-террориста РФ. Так, россияне прибегли к радикальным средствам против местных.
Также мы сообщали, что во временно оккупированном Мелитополе оккупанты заставляют родителей, чтобы те оформляли российское гражданство для своих детей. Иначе — угрожают лишением родительских прав.
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