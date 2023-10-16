У Мелітополі ворог змушує оформлювати російські паспорти дітям

Паспорт громадянина РФ. Фото: Google

На тимчасово окупованих територіях ворог все більше тероризує українців. Так у Мелітополі окупанти змушують батьків, аби ті оформлювали російське громадянство для своїх дітей. Інакше — погрожують позбавленням батьківських прав.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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У Мелітополі останнім часом посилився тиск на батьків. Оккупанти змушують їх оформлювати своїм дітям російські паспорти. І навіть встановили кінцевий термін — це вони мають зробити до кінця жовтня. Якщо вони не погоджуються — погрожуть.

Якщо дитина не стає громадянином Росії, то дані про неї потраплять до окупаційних "органів опіки". Відтак, її можуть забрати у батьків і віддати до притулку.

"Батьків у ТОТ змушують скалічити долю дітей громадянством Росії. У ворожих школах дали час для роздумів до кінця жовтня. Або дитина стає громадянином Росії, або дані про незгодних батьків передають окупаційним органам опіки", — написав Іван Федоров.

Нагадаємо, у Мелітополі російські окупанти викрали тисячі цивільних мешканців. Від цивільних мешканців щодня надходять повідомлення про те, що окупанти на тимчасово окупованій території викрадають людей.