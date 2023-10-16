Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Мелітополі ворог змушує оформлювати російські паспорти дітям arrow

У Мелітополі ворог змушує оформлювати російські паспорти дітям

16 жовтня 2023 01:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Мелітополі ворог змушує оформлювати російські паспорти дітям
Паспорт громадянина РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На тимчасово окупованих територіях ворог все більше тероризує українців. Так у Мелітополі окупанти змушують батьків, аби ті оформлювали російське громадянство для своїх дітей. Інакше — погрожують позбавленням батьківських прав. 

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

Паспортизація на окупованих територіях

У Мелітополі останнім часом посилився тиск на батьків. Оккупанти змушують їх оформлювати своїм дітям російські паспорти. І навіть встановили кінцевий термін — це вони мають зробити до кінця жовтня. Якщо вони не погоджуються — погрожуть. 

Якщо дитина не стає громадянином Росії,  то дані про неї потраплять до окупаційних "органів опіки". Відтак, її можуть забрати у батьків і віддати до притулку.

"Батьків у ТОТ змушують скалічити долю дітей громадянством Росії. У ворожих школах дали час для роздумів до кінця жовтня. Або дитина стає громадянином Росії, або дані про незгодних батьків передають окупаційним органам опіки", — написав Іван Федоров.

Нагадаємо, у Мелітополі російські окупанти викрали тисячі цивільних мешканців. Від цивільних мешканців щодня надходять повідомлення про те, що окупанти на тимчасово окупованій території викрадають людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз