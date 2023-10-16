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В Мелитополе враг вынуждает оформлять российские паспорта детям

16 октября 2023 01:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Мелитополе враг вынуждает оформлять российские паспорта детям
Паспорт гражданина РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На временно оккупированных территориях враг все больше терроризирует украинцев. Так в Мелитополе оккупанты заставляют родителей, чтобы те оформляли российское гражданство для своих детей. Иначе угрожают лишением родительских прав.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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В Мелитополе в последнее время усилилось давление на родителей. Оккупанты заставляют их оформлять своим детям российские паспорта. И даже установили конечный срок — это они должны сделать до конца октября. Если они не соглашаются — угрожают.

Если ребенок не становится гражданином России, то данные о нем попадут в оккупационные "органы опеки". Следовательно, его могут забрать у родителей и отдать в приют.

"Родителей в ВОТ заставляют калечить судьбу детей гражданством России. Во вражеских школах дали время для размышлений до конца октября. Либо ребенок становится гражданином России, либо данные о несогласных родителях передают оккупационным органам опеки", — написал Иван Федоров.

Напомним, в Мелитополе российские оккупанты похитили тысячи гражданских жителей. От гражданских жителей ежедневно поступают сообщения о том, что оккупанты на временно оккупированной территории похищают людей.

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