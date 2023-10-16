В Мелитополе враг вынуждает оформлять российские паспорта детям
На временно оккупированных территориях враг все больше терроризирует украинцев. Так в Мелитополе оккупанты заставляют родителей, чтобы те оформляли российское гражданство для своих детей. Иначе угрожают лишением родительских прав.
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Паспортизация на оккупированных территориях
В Мелитополе в последнее время усилилось давление на родителей. Оккупанты заставляют их оформлять своим детям российские паспорта. И даже установили конечный срок — это они должны сделать до конца октября. Если они не соглашаются — угрожают.
Если ребенок не становится гражданином России, то данные о нем попадут в оккупационные "органы опеки". Следовательно, его могут забрать у родителей и отдать в приют.
"Родителей в ВОТ заставляют калечить судьбу детей гражданством России. Во вражеских школах дали время для размышлений до конца октября. Либо ребенок становится гражданином России, либо данные о несогласных родителях передают оккупационным органам опеки", — написал Иван Федоров.
Напомним, в Мелитополе российские оккупанты похитили тысячи гражданских жителей. От гражданских жителей ежедневно поступают сообщения о том, что оккупанты на временно оккупированной территории похищают людей.
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