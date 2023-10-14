Федоров показав, як ЗСУ танками вибили окупантів з передових позицій на Запоріжжі

Українські військові на танку стріляють по позиціях ворога. Фото: REUTERS

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про просування ЗСУ біля Копанів на Запорізькому напрямку. За його словами, українські захисники танками відкинули росіян із передових позицій.

Відповідне відео Іван Федоров опублікував у Telegram.

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"Підрозділам 128-ї гірсько-штурмової бригади за допомогою танків вдалося вибити росіян з передових позицій", — зазначив Федоров під відео.

Він додав, що "ціна кожного звільненого метра нашої землі — надвелика".

Що відомо про 128-у гірсько-штурмову бригаду

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада є частиною гірської піхоти Сухопутних військ України та входить до складу оперативного командування "Захід".

Штаб бригади міститься в Мукачеві, а її підрозділи розташовані на території Закарпатської області. Однак бойові завдання бійці виконують на Харківщині чи на Запоріжжі.

Нагадаємо, що українські військові продовжують контрнаступ на Бахмутському напрямку. Для штурму ворожих позицій військові використовують різноманітне озброєння, зокрема ПТРК Javelin, яким нищать бронетехніку російських окупантів.