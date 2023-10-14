Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Федоров показав, як ЗСУ танками вибили окупантів з передових позицій на Запоріжжі arrow

Федоров показав, як ЗСУ танками вибили окупантів з передових позицій на Запоріжжі

14 жовтня 2023 04:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Федоров показав, як ЗСУ танками вибили окупантів з передових позицій на Запоріжжі
Українські військові на танку стріляють по позиціях ворога. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про просування ЗСУ біля Копанів на Запорізькому напрямку. За його словами, українські захисники танками відкинули росіян із передових позицій.

Відповідне відео Іван Федоров опублікував у Telegram.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ на Запорізькому напрямку

"Підрозділам 128-ї гірсько-штурмової бригади за допомогою танків вдалося вибити росіян з передових позицій", — зазначив Федоров під відео.

Він додав, що "ціна кожного звільненого метра нашої землі — надвелика".

Що відомо про 128-у гірсько-штурмову бригаду

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада є частиною гірської піхоти Сухопутних військ України та входить до складу оперативного командування "Захід".

Штаб бригади міститься в Мукачеві, а її підрозділи розташовані на території Закарпатської області. Однак бойові завдання бійці виконують на Харківщині чи на Запоріжжі.

Нагадаємо, що українські військові продовжують контрнаступ на Бахмутському напрямку. Для штурму ворожих позицій військові використовують різноманітне озброєння, зокрема ПТРК Javelin, яким нищать бронетехніку російських окупантів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз