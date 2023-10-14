Федоров показал, как ВСУ танками выбили оккупантов с передовых позиций на Запорожье

Украинские военные на танке стреляют по позициям врага. Фото: REUTERS

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о продвижении ВСУ возле Копанов на Запорожском направлении. По его словам, украинские защитники танками откинули россиян с передовых позиций.

Соответственное видео Иван Федоров опубликовал в Telegram.

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"Подразделениям 128-й горно-штурмовой бригады с помощью танков удалось выбить россиян с передовых позиций", — отметил Федоров под видео.

Он добавил, что "цена каждого освобожденного метра нашей земли — сверхбольшая".

Что известно о 128-й горно-штурмовой бригаде

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада является частью горной пехоты Сухопутных войск Украины и входит в состав оперативного командования "Запад".

Штаб бригады находится в Мукачево, а ее подразделения расположены на территории Закарпатской области. Однако боевые задания бойцы выполняют на Харьковщине или Запорожье.

Напомним, что украинские военные продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении. Для штурма вражеских позиций военные используют разнообразное вооружение, в частности, ПТРК Javelin, которым уничтожают бронетехнику российских оккупантов.