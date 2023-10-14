Як ЗСУ знищують ворожу бронетехніку з Javelin: майстер-клас біля Бахмута

Українські військові стріляють із ПТРК Javelin. Фото: armyinform.com.ua

Українські військові продовжують контрнаступ на Бахмутському напрямку. Для штурму ворожих позицій військові використовують різноманітне озброєння, зокрема ПТРК Javelin, яким нищать бронетехніку російських окупантів.

Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

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"Американський ПТРК FGM-148 "Javelin" ідеальною траєкторією та влучністю проводить "атомізацію" російської бронетехніки на Бахмутському напрямку", — написав журналіст під відео.

Що відомо про ПТРК Javelin

FGM-148 Javelin є портативним протитанковим ракетним комплексом американського виготовлення, який випускається з 1986 року. Цей ПТРК третього покоління є першим у своєму роді, що використовує принцип "вистрілив-забув". Він оснащений ракетою з тепловим самонаведенням, що дозволяє оператору ракетного комплексу не супроводжувати й не коригувати політ ракети після запуску, поки та не наблизиться до цілі.

Американський військовий здійснює пуск FGM-148 Javelin. Фото: wikipedia.org

"Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, земельних укріплень, а також літальних апаратів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості, зокрема гелікоптерів або БпЛА.

З 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України.

Нагадаємо, що радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів про виробництво українських безпілотників та ракет. За його словами, наша держава вже має ракети дальністю ураження до 1000 кілометрів.