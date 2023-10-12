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Україна має ракети дальністю до 1000 кілометрів, — Подоляк

12 жовтня 2023 23:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна має ракети дальністю до 1000 кілометрів, — Подоляк
Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів про виробництво українських безпілотників та ракет. За його словами, наша держава вже має ракети дальністю ураження до 1000 кілометрів.

Про це Михайло Подоляк повідомив 24 Каналу.

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Так, ЗСУ успішно використовують безпілотники великої дальності, досягаючи аж Підмосков'я. Однак щоб урівноважити сили в ударному озброєнні з ворогом потрібні інші види зброї.

"Якщо ми хочемо мати паритет, то потрібно не лише дронове виробництво, а ракетне виробництво. І в нас є вже відпрацьовані експериментальні зразки, які мають 750-1000 кілометрів дальності", — зазначив Подоляк.

В якому стані виробництво ракет в Україні

Подоляк додав, що для рівності з Росією в цьому виді озброєння Україні потрібно розширити виробництво та залучити додаткові вкладення в оборонну промисловість

"Україна не може побудувати за пів року, наприклад, тисячу ракет, чи дві тисячі ракет. Але виробництво є, ми інвестуємо в це все. Ви ж бачили форум оборонних індустрій, де було підписано два десятки попередніх контрактів щодо військового виробництва. Держава над цим працює", — запевнив радник.

Він додав, що Україна хоче інвестувати у виробництво БпЛА різних модифікацій, ракет, а також різнокаліберних артилерійських і танкових снарядів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, скільки грошей для виготовлення зброї та техніки виділить Україна 2024 року. Так, сума перевищує торішні витрати в сім разів.

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