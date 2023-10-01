Шмигаль відповів, скільки коштів витратить Україна на виробництво зброї у 2024 році

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році уряд має намір виділити 1,5 млрд доларів для виготовлення зброї та техніки, що перевищує торішні витрати в сім разів. Відповідну заяву прем'єр зробив на Форумі оборонних індустрій.

Про це повідомляє CNN.

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Зазначається, що збільшення додали до бюджетного проєкту на 2024 рік. Це пов'язано з тим, що Україна вітчизняними ракетами та БпЛА завдає ударів по території РФ, що за лінією передової.

"Ми запускаємо нові виробництва. Ми розширюємо ті, які давали результати до повномасштабного вторгнення. Ми інвестуємо у нові технології та нові розробки. Ми готові допомогти всім, хто виробляє якісне озброєння для нашої армії", — заявив Шмигаль

Виробництво української зброї

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів про перший форум оборонних індустрій. За його словами, українські виробники змогли підписати 20 угод.

Також ми повідомляли, що Україна вирішила перенести частину виробництва власних ракет за кордон. Це зробили для того, аби не допустити російських ударів.

Додамо, що в Україні планують створити виробництво своїх систем протиповітряної оборони. Щоб це запровадити, до нашої держави прибудуть необхідні фахівці.