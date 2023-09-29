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Україна планує займатися виробництвом власної ППО, — Єрмак

29 вересня 2023 17:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна планує займатися виробництвом власної ППО, — Єрмак
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні планують створити виробництво своїх систем протиповітряної оборони. Щоб це запровадити, до нашої держави прибудуть необхідні фахівці.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.

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План виробництва

"Є дуже фундаментальне рішення, яке почнемо реалізовувати дуже скоро. Незабаром до нас прибудуть фахівці, які розроблятимуть план щодо власного виробництва всього, що нам потрібно, насамперед засобів ППО", — зауважив він. 

Співпраця з партнерами

Раніше Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, який перебуває з візитом в Україні. Під час зустрічі вони обговорили можливість спільного виробництва зброї.

Також уряд Німеччини схвалив створення спільного підприємства з Україною, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Новий завод вироблятиме й обслуговуватиме військову техніку саме в Україні.

Нагадаємо, зброя, яку США передають Україні в рамках військової допомоги, використовується належним чином, і жодних випадків потрапляння її в чужі руки не виявлено. В Америці за цим уважно стежать.

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