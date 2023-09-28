Німецькій компанії дозволили створити оборонне підприємство з Україною

Німецький танк. Фото: Rheinmetall

Уряд Німеччини схвалив створення спільного підприємства з Україною, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Новий завод вироблятиме й обслуговуватиме військову техніку саме в Україні.

Про це повідомив голова Федерального управління з картелів Німеччини Андреас Мундт, пише Tagesschau.

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Створення підприємства

Як стало відомо, у Федеральному управлінні з картелів не заперечують таку ініціативу щодо спільного підприємства німецької оборонної компанії Rheinmetall і української державної компанії "Українська оборонна промисловість".

Чи будуть проблеми щодо цього

За словами Мундта, в його країні такий проєкт не буде призводити до будь-якого конкурентного дублювання чи будь-яких ознак збентеження щодо конкуренції.

"Ми швидко дали своє схвалення", — зауважив він.

Зазначимо, наразі Німеччина не відправляє в Україну високоточні ракети далекого радіусу дії Taurus через побоювання щодо необхідності присутності німецьких техніків на місці для роботи з цим озброєнням. Ще однією причиною є страх перед можливою прямою конфронтацією з Росією, яка може виникнути внаслідок таких поставок.

Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила про надання Україні півсотні надводних дронів. Це допоможе в боротьбі з ворогом у морі.