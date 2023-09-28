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Немецкой компании разрешили создать оборонное предприятие с Украиной

28 сентября 2023 20:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Немецкой компании разрешили создать оборонное предприятие с Украиной
Немецкий танк. Фото: Rheinmetall
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Правительство Германии одобрило создание совместного предприятия с Украиной, которое будет заниматься производством военной техники. Новый завод будет производить и обслуживать военную технику в Украине.

Об этом сообщил глава Федерального управления по картелям Германии Андреас Мундт, пишет Tagesschau.

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Создание предприятия

Как стало известно, в Федеральном управлении по картелям не отрицают такую инициативу по совместному предприятию немецкой оборонной компании Rheinmetall и украинской государственной компании "Украинская оборонная промышленность".

Будут ли проблемы по этому поводу

По словам Мундта, в его стране такой проект не будет приводить к какому-либо конкурентному дублированию или каким-либо признакам смущения по поводу конкуренции.

"Мы быстро дали свое одобрение", — заметил он.

Отметим, в настоящее время Германия не отправляет в Украину высокоточные ракеты дальнего радиуса действия Taurus из-за опасений необходимости присутствия немецких техников на месте для работы с этим вооружением. Еще одной причиной является страх перед возможной прямой конфронтацией с Россией, которая может возникнуть в результате таких поставок.

Напомним, ранее Германия объявила о предоставлении Украине полсотни надводных дронов. Это поможет в борьбе с противником в море.

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