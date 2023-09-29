Украина планирует заниматься производством собственной ПВО, — Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

В Украине планируют создать производство своих систем противовоздушной обороны. Чтобы это сделать, в нашу страну прибудут необходимые специалисты.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак во время встречи с журналистами, пишет РБК-Украина.

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План производства

"Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. В скором времени к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, прежде всего, средств ПВО", — отметил он.

Сотрудничество с партнерами

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся с визитом в Украине министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. В ходе встречи они обсудили возможность совместного производства оружия.

Также правительство Германии одобрило создание совместного предприятия с Украиной, которое будет заниматься производством военной техники. Новый завод будет производить и обслуживать военную технику в Украине.

Напомним, оружие, которое США передают Украине в рамках военной помощи, используется должным образом, и никаких случаев попадания его в чужие руки не обнаружено. В Америке за этим внимательно следят.