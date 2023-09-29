У США запевнили, що зброя, яку передають Україні, не потрапляє до чужих рук

Військова допомога для України. Фото: Пентагон

Зброя, яку США передають Україні в рамках військової допомоги, використовується належним чином, і жодних випадків потрапляння її в чужі руки не виявлено. В Америці за цим уважно стежать.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

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Міллер заявив, що у США не помітили жодного випадку перенаправлення наданої Україні зброї.

Він підкреслив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні важливі механізми підзвітності щодо постачання в Україну американської зброї та військової допомоги.

"Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо", — наголосив речник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США ухвалив важливе рішення щодо України. Він мав надати додатковий пакет допомоги на шість мільярдів доларів.

Окрім того, у Сенаті заявили, що США повинні допомогати Україні, оскільки на це йде відносно мала частка американського ВВП та Америці не доводиться посилати на війну своїх військових. Якщо ж Путін виграє, наступною буде країна НАТО і це буде важче.