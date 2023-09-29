У США запевнили, що зброя, яку передають Україні, не потрапляє до чужих рук
Зброя, яку США передають Україні в рамках військової допомоги, використовується належним чином, і жодних випадків потрапляння її в чужі руки не виявлено. В Америці за цим уважно стежать.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
Зброя для України від США
Міллер заявив, що у США не помітили жодного випадку перенаправлення наданої Україні зброї.
Він підкреслив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні важливі механізми підзвітності щодо постачання в Україну американської зброї та військової допомоги.
"Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо", — наголосив речник Держдепартаменту США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США ухвалив важливе рішення щодо України. Він мав надати додатковий пакет допомоги на шість мільярдів доларів.
Окрім того, у Сенаті заявили, що США повинні допомогати Україні, оскільки на це йде відносно мала частка американського ВВП та Америці не доводиться посилати на війну своїх військових. Якщо ж Путін виграє, наступною буде країна НАТО і це буде важче.