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В США заверили, что оружие, переданное Украине, не попадает в чужие руки

29 сентября 2023 10:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США заверили, что оружие, переданное Украине, не попадает в чужие руки
Военная помощь для Украины. Фото: Пентагон
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оружие, которое США передают Украине в рамках военной помощи, используется должным образом, и никаких случаев попадания его в чужие руки не обнаружено. В Америке за этим внимательно следят.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

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Миллер заявил, что в США не заметили ни одного случая перенаправления предоставленного Украине оружия.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают важными механизмами подотчетности по поставкам в Украину американского оружия и военной помощи.

"Мы ввели строгие механизмы контроля, это также касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем", — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США принял важное решение по Украине. Он должен предоставить дополнительный пакет помощи на шесть миллиардов долларов.

Кроме того, в Сенате заявили, что США должны помогать Украине, поскольку на это идет относительно малая доля американского ВВП и Америке не приходится посылать на войну своих военных. Если же Путин выиграет, следующей будет страна НАТО, и это будет труднее.

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