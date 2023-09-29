Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Данілов розповів, як Україна захищає від ударів РФ власне виробництво ракет arrow

Данілов розповів, як Україна захищає від ударів РФ власне виробництво ракет

29 вересня 2023 21:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Данілов розповів, як Україна захищає від ударів РФ власне виробництво ракет
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: пресслужба відомства
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна вирішила перенести частину виробництва власних ракет за кордон. Це зробили для того, аби не допустити російських ударів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо".

Читайте також:

Загроза ракетних ударів

За його словами, раніше вже був один ракетний удар РФ по такому підприємству, тому його перенесли за межі нашої країни.

"Цей удар вже стався давно, і тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об’єктів ще з часів Радянського Союзу, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну програму", — пояснив Данілов.

Куди перемістили виробництво

Він зауважив, що частина виробництва ракет перенесена на таку відстань, куди Росія точно не дістане.

"Адже Росія лише з нами може вести боротьбу, а якщо йдеться про країни НАТО, то в них тут все слабенько", — запевнив секретар РНБО.

Зазначимо, що в Україні також планують створити виробництво своїх систем протиповітряної оборони. Щоб це запровадити, до нашої держави прибудуть необхідні фахівці.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив створення спільного підприємства з Україною, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Новий завод вироблятиме й обслуговуватиме військову техніку саме в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Втратив тих, кого приручив: як скандал з Арестовичем вплине на його рейтинг

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз