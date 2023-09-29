Данілов розповів, як Україна захищає від ударів РФ власне виробництво ракет

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: пресслужба відомства

Україна вирішила перенести частину виробництва власних ракет за кордон. Це зробили для того, аби не допустити російських ударів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо".

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За його словами, раніше вже був один ракетний удар РФ по такому підприємству, тому його перенесли за межі нашої країни.

"Цей удар вже стався давно, і тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об’єктів ще з часів Радянського Союзу, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну програму", — пояснив Данілов.

Куди перемістили виробництво

Він зауважив, що частина виробництва ракет перенесена на таку відстань, куди Росія точно не дістане.

"Адже Росія лише з нами може вести боротьбу, а якщо йдеться про країни НАТО, то в них тут все слабенько", — запевнив секретар РНБО.

Зазначимо, що в Україні також планують створити виробництво своїх систем протиповітряної оборони. Щоб це запровадити, до нашої держави прибудуть необхідні фахівці.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив створення спільного підприємства з Україною, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Новий завод вироблятиме й обслуговуватиме військову техніку саме в Україні.