Данілов розповів, як Україна захищає від ударів РФ власне виробництво ракет
Україна вирішила перенести частину виробництва власних ракет за кордон. Це зробили для того, аби не допустити російських ударів.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо".
Загроза ракетних ударів
За його словами, раніше вже був один ракетний удар РФ по такому підприємству, тому його перенесли за межі нашої країни.
"Цей удар вже стався давно, і тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об’єктів ще з часів Радянського Союзу, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну програму", — пояснив Данілов.
Куди перемістили виробництво
Він зауважив, що частина виробництва ракет перенесена на таку відстань, куди Росія точно не дістане.
"Адже Росія лише з нами може вести боротьбу, а якщо йдеться про країни НАТО, то в них тут все слабенько", — запевнив секретар РНБО.
Зазначимо, що в Україні також планують створити виробництво своїх систем протиповітряної оборони. Щоб це запровадити, до нашої держави прибудуть необхідні фахівці.
Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив створення спільного підприємства з Україною, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Новий завод вироблятиме й обслуговуватиме військову техніку саме в Україні.