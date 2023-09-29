Данилов рассказал, как Украина защищает от ударов РФ собственное производство ракет

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: пресс-служба ведомства

Украина решила перенести часть производства собственных ракет за границу. Это сделали для того, чтобы не допустить российских ударов.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украинского радио".

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По его словам, ранее уже был один ракетный удар РФ по такому предприятию, поэтому его перенесли за пределы нашей страны.

"Этот удар уже произошел давно, и поэтому мы, понимая, что россияне знают дислокацию определенных объектов еще со времен Советского Союза, заранее сделали определенные шаги для того, чтобы сделать их невозможными. Это не влияет глобально на ракетную программу", — объяснил Данилов.

Куда переместили производство

Он отметил, что часть производства ракет перенесена на такое расстояние, куда Россия точно не достанет.

"Ведь Россия только с нами может вести борьбу, а если речь идет о странах НАТО, то у них здесь все слабенько", — заверил секретарь СНБО.

Отметим, что в Украине также планируется создать производство своих систем противовоздушной обороны. Чтобы это ввести, в нашу страну прибудут необходимые специалисты.

Напомним, правительство Германии одобрило создание совместного предприятия с Украиной, которое будет заниматься производством военной техники. Новый завод будет производить и обслуживать военную технику в Украине.