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Шмыгаль ответил, сколько средств потратит Украина на производство оружия в 2024 году

1 октября 2023 03:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Шмыгаль ответил, сколько средств потратит Украина на производство оружия в 2024 году
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году правительство намерено выделить 1,5 млрд долларов для изготовления оружия и техники, что превышает прошлогодние расходы в семь раз. Соответствующее заявление премьер сделал на Форуме оборонных индустрий.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что увеличение прибавили в бюджетный проект на 2024 год. Это связано с тем, что Украина отечественными ракетами и БпЛА наносит удары по территории РФ, что за линией передовой.

"Мы запускаем новые производства. Мы расширяем те, которые давали результаты до полномасштабного вторжения. Мы инвестируем в новые технологии и новые разработки. Мы готовы помочь всем, кто производит качественное вооружение для нашей армии", — заявил Шмыгаль.

Производство украинского оружия

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первом форуме оборонных индустрий. По его словам, украинские производители смогли подписать 20 соглашений.

Также мы сообщали, что Украина решила перенести часть производства собственных ракет за границу. Это сделали для того, чтобы не допустить российские удары.

Добавим, что в Украине планируется создать производство своих систем противовоздушной обороны. Чтобы это ввести, в нашу страну прибудут необходимые специалисты.

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