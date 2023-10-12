В Украины есть ракеты дальностью до 1000 километров, — Подоляк
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал о производстве украинских беспилотников и ракет. По его словам, у нашего государства уже есть ракеты дальностью поражения до 1000 километров.
Об этом Михаил Подоляк сообщил 24 каналу.
Какой дальности ракеты имеет Украина
Так, ВСУ успешно используют беспилотники большой дальности, достигая Подмосковья. Однако, чтобы уравновесить силы в ударном вооружении с врагом, нужны другие виды оружия.
"Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только дроновое производство, а ракетное производство. И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, имеющие 750-1000 километров дальности", — отметил Подоляк.
В каком состоянии производство ракет в Украине
Подоляк добавил, что для равенства с Россией в этом виде вооружения Украине необходимо расширить производство и привлечь дополнительные вложения в оборонную промышленность.
"Украина не может построить за полгода, например, тысячу ракет, или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все. Вы же видели форум оборонных индустрий, где было подписано два десятка предварительных контрактов по военному производству. Государство над этим работает", — заверил советник.
Он добавил, что Украина хочет инвестировать в производство БпЛА разных модификаций, ракет, а также разнокалиберных артиллерийских и танковых снарядов.
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько денег на изготовление оружия и техники выделит Украина в 2024 году. Так, сумма превышает прошлогодние затраты в семь раз.