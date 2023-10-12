В Украины есть ракеты дальностью до 1000 километров, — Подоляк

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал о производстве украинских беспилотников и ракет. По его словам, у нашего государства уже есть ракеты дальностью поражения до 1000 километров.

Об этом Михаил Подоляк сообщил 24 каналу.

Читайте также:

Какой дальности ракеты имеет Украина

Так, ВСУ успешно используют беспилотники большой дальности, достигая Подмосковья. Однако, чтобы уравновесить силы в ударном вооружении с врагом, нужны другие виды оружия.

"Если мы хотим иметь паритет, то нужно не только дроновое производство, а ракетное производство. И у нас есть уже отработанные экспериментальные образцы, имеющие 750-1000 километров дальности", — отметил Подоляк.

В каком состоянии производство ракет в Украине

Подоляк добавил, что для равенства с Россией в этом виде вооружения Украине необходимо расширить производство и привлечь дополнительные вложения в оборонную промышленность.

"Украина не может построить за полгода, например, тысячу ракет, или две тысячи ракет. Но производство есть, мы инвестируем в это все. Вы же видели форум оборонных индустрий, где было подписано два десятка предварительных контрактов по военному производству. Государство над этим работает", — заверил советник.

Он добавил, что Украина хочет инвестировать в производство БпЛА разных модификаций, ракет, а также разнокалиберных артиллерийских и танковых снарядов.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько денег на изготовление оружия и техники выделит Украина в 2024 году. Так, сумма превышает прошлогодние затраты в семь раз.