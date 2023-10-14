Как ВСУ уничтожают вражескую бронетехнику из Javelin: мастер-класс возле Бахмута
Украинские военные продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении. Для штурма вражеских позиций военные используют разнообразное вооружение, в частности, ПТРК Javelin, которым уничтожают бронетехнику российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов в Telegram.
Как ВСУ уничтожают технику врага на Бахмутском направлении
"Американский ПТРК FGM-148 "Javelin" идеальной траекторией и точностью проводит "атомизацию" российской бронетехники на Бахмутском направлении", — написал журналист под видео.
Что известно о ПТРК Javelin
FGM-148 Javelin является портативным противотанковым ракетным комплексом американского изготовления, выпускаемым с 1986 года. Этот ПТРК третьего поколения является первым в своем роде, использующим принцип "выстрелил-забыл". Он оснащен ракетой с тепловым самонаведением, что позволяет оператору ракетного комплекса не сопровождать и не корректировать полет ракеты после запуска, пока та не приблизится к цели.
"Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, земельных укреплений, а также летательных аппаратов, перемещающихся на низкой высоте и скорости, в том числе вертолетов или БпЛА.
С 30 апреля 2018 года первые комплекты стали поступать в Украину.
Напомним, что советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал о производстве украинских беспилотников и ракет. По его словам, наше государство уже имеет ракеты дальностью поражения до 1000 километров.
Читайте Новини.LIVE!