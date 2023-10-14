Как ВСУ уничтожают вражескую бронетехнику из Javelin: мастер-класс возле Бахмута

Украинские военные стреляют из ПТРК Javelin. Фото: armyinform.com.ua

Украинские военные продолжают контрнаступление на Бахмутском направлении. Для штурма вражеских позиций военные используют разнообразное вооружение, в частности, ПТРК Javelin, которым уничтожают бронетехнику российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов в Telegram.

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"Американский ПТРК FGM-148 "Javelin" идеальной траекторией и точностью проводит "атомизацию" российской бронетехники на Бахмутском направлении", — написал журналист под видео.

Что известно о ПТРК Javelin

FGM-148 Javelin является портативным противотанковым ракетным комплексом американского изготовления, выпускаемым с 1986 года. Этот ПТРК третьего поколения является первым в своем роде, использующим принцип "выстрелил-забыл". Он оснащен ракетой с тепловым самонаведением, что позволяет оператору ракетного комплекса не сопровождать и не корректировать полет ракеты после запуска, пока та не приблизится к цели.

Американский военный производит пуск FGM-148 Javelin. Фото: wikipedia.org

"Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, земельных укреплений, а также летательных аппаратов, перемещающихся на низкой высоте и скорости, в том числе вертолетов или БпЛА.

С 30 апреля 2018 года первые комплекты стали поступать в Украину.

Напомним, что советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал о производстве украинских беспилотников и ракет. По его словам, наше государство уже имеет ракеты дальностью поражения до 1000 километров.