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"Промивають мозок": у Мелітополі окупанти вчать дітей російської пропаганди

2 жовтня 2023 09:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Промивають мозок": у Мелітополі окупанти вчать дітей російської пропаганди
Українські діти в тимчасово окупованому Мелітополі. Фото: Петро Андрющенко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські загарбники продовжують розповідати свою пропаганду дітям на тимчасово окупованих територіях України. Так, в Мелітополі, окупанти розповідали дітям про екстремізм.

Про це пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Розповідають про екстремізм

"Окупанти продовжують промивати мозок українським дітям. Колаборанти підтримують цей жорстокий треш. В одній із шкіл Мелітополя скупчили школярів, щоб розповісти їм про екстремізм", — написав він.

Зазначається, що росіяни кажуть, що дії ЗСУ — це екстремізм. Тобто, якщо українські військові захищають свій народ, то це для окупантів таке поняття, а де б'ють підсудних, то це вони називають "захистом".

Чого вчать окупанти

На презентації зображені різні слайди, до прикладу: "Слід розрізняти, що вважати екстремізмом, а що — забезпеченням безпеки держави".

"Не переплутайте, діти. Залишається сподіватися, що адекватні батьки поставлять всі крапки над "і" і не віддадуть молоде покоління на розтерзання цим "педагогам", — додав Андрющенко.

пропаганда росіян
Скриншот допису

Нагадаємо, російські окупанти у Мелітополі розставили вежі для прослуховування. Загарбники пильно слідкують за "незгодними".

Також ми писали про те, що 8 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі російські війська розпочали дводенне побудинкове голосування.

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