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Росіяни збивають власні літаки через дезертирство, — мер Мелітополя

29 вересня 2023 14:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Росіяни збивають власні літаки через дезертирство, — мер Мелітополя
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Військові РФ ймовірно збили власний літак в районі окупованого Токмака Запорізької області. За словами мера Мелітополя, це вже не перший випадок, коли росіяни ліквідують власних військових. 

Про це Іван Федоров повідомив в етері телемарафону

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Самоліквідація російських військових 

У ніч на 29 вересня зʼявились повідомлення про неспокійну ситуацію в районі Токмака. Нібито було зафіксовано пуск ракети із зенітно-ракетного комплексу С-300. 

Мер Мелітополя Іван Федоров вважає це черговим актом самоліквідації росіян. За його словами, за останній тиждень відомо про щонайменше 5 випадків, коли ворог ліквідує своїх військових. 

Причиною ліквідації у більшості випадків Федоров вважає саме дезертирство серед російських військових. 

"Сьогодні настрій в рядах рашистських вкрай кепський. Сьогодні рашистські військові не хочуть воювати проти нашої української армії. Тому вони намагаються всіляко переховуватись від своїх керівників і тікати із Запорізької лінії фронту", — повідомив Іван Федоров. 

Саме через це, на думку Федорова, ворог ще більше посилює заходи фільтрації серед своїх. 

Нагадаємо, за минулу добу росіяни обстріляли 22 населених пункти Запорізької області. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. 

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