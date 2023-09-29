Россияне сбивают собственные самолеты из-за дезертирства, — мэр Мелитополя

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: google.com

Военные РФ, вероятно, сбили собственный самолет в районе оккупированного Токмака Запорожской области. По словам мэра Мелитополя, это уже не первый случай, когда россияне ликвидируют своих военных.

Об этом Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона.

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Самоликвидация российских военных

В ночь на 29 сентября появились сообщения о неспокойной ситуации в районе Токмака. Якобы был зафиксирован пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Мэр Мелитополя Иван Федоров считает это очередным актом самоликвидации россиян. По его словам, за последнюю неделю известно о по меньшей мере 5 случаях, когда враг ликвидирует своих военных.

Причиной ликвидации в большинстве случаев Федоров считает именно дезертирство среди российских военных.

"Сегодня настроение в рядах рашистских крайне плохое. Сегодня рашистские военные не хотят воевать против нашей украинской армии. Поэтому они пытаются всячески скрываться от своих руководителей и бежать с Запорожской линии фронта", — сообщил Иван Федоров.

Именно поэтому, по мнению Федорова, враг еще больше усиливает меры фильтрации среди своих.

Напомним, за минувшие сутки россияне обстреляли 22 населенных пункта Запорожской области. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.