Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне сбивают собственные самолеты из-за дезертирства, — мэр Мелитополя arrow

Россияне сбивают собственные самолеты из-за дезертирства, — мэр Мелитополя

29 сентября 2023 14:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Россияне сбивают собственные самолеты из-за дезертирства, — мэр Мелитополя
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Военные РФ, вероятно, сбили собственный самолет в районе оккупированного Токмака Запорожской области. По словам мэра Мелитополя, это уже не первый случай, когда россияне ликвидируют своих военных.

Об этом Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Самоликвидация российских военных

В ночь на 29 сентября появились сообщения о неспокойной ситуации в районе Токмака. Якобы был зафиксирован пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Мэр Мелитополя Иван Федоров считает это очередным актом самоликвидации россиян. По его словам, за последнюю неделю известно о по меньшей мере 5 случаях, когда враг ликвидирует своих военных.

Причиной ликвидации в большинстве случаев Федоров считает именно дезертирство среди российских военных.

"Сегодня настроение в рядах рашистских крайне плохое. Сегодня рашистские военные не хотят воевать против нашей украинской армии. Поэтому они пытаются всячески скрываться от своих руководителей и бежать с Запорожской линии фронта", — сообщил Иван Федоров.

Именно поэтому, по мнению Федорова, враг еще больше усиливает меры фильтрации среди своих.

Напомним, за минувшие сутки россияне обстреляли 22 населенных пункта Запорожской области. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз