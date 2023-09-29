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Росіяни обстріляли 22 населених пункти на Запоріжжі, — ОВА

29 вересня 2023 09:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли 22 населених пункти на Запоріжжі, — ОВА
Наслідки обстрілів Запорізької області 28 вересня 2023 року. Фото: Юрій Малашко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу російські терористи понад 100 разів обстріляли Запорізьку область. На щастя, минулося без постраждалих та жертв. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. 

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Повідомляється, що російські вороги здійснили 116 обстрілів області з різного виду озброєнь. Під прицілом були 22 населених пунктів. 

На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав. Втім, є руйнування цивільної інфраструктури. 

"Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні. 

Росіяни обстріляли Запорізьку область
Наслідки обстрілів Запорізької області 28 вересня 2023 року. Фото: Юрій Малашко\Telegram
Росіяни обстріляли Запорізьку область
Наслідки обстрілів Запорізької області 28 вересня 2023 року. Фото: Юрій Малашко\Telegram

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного обстрілу. Неспокійно було і в Миколаївській області.

Додамо, 28 вересня російські окупанти обстріляли  Красногорівку й Костянтинівку Донецької області. Ворог вбив двох мирних людей та поранив ще шість.

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