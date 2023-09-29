Росіяни обстріляли 22 населених пункти на Запоріжжі, — ОВА

Наслідки обстрілів Запорізької області 28 вересня 2023 року. Фото: Юрій Малашко\Telegram

За минулу добу російські терористи понад 100 разів обстріляли Запорізьку область. На щастя, минулося без постраждалих та жертв.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Повідомляється, що російські вороги здійснили 116 обстрілів області з різного виду озброєнь. Під прицілом були 22 населених пунктів.

На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав. Втім, є руйнування цивільної інфраструктури.

"Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів Запорізької області 28 вересня 2023 року. Фото: Юрій Малашко\Telegram

Наслідки обстрілів Запорізької області 28 вересня 2023 року. Фото: Юрій Малашко\Telegram

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного обстрілу. Неспокійно було і в Миколаївській області.

Додамо, 28 вересня російські окупанти обстріляли Красногорівку й Костянтинівку Донецької області. Ворог вбив двох мирних людей та поранив ще шість.