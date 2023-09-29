Росіяни обстріляли 22 населених пункти на Запоріжжі, — ОВА
За минулу добу російські терористи понад 100 разів обстріляли Запорізьку область. На щастя, минулося без постраждалих та жертв.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Обстріл Запорізької області
Повідомляється, що російські вороги здійснили 116 обстрілів області з різного виду озброєнь. Під прицілом були 22 населених пунктів.
На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав. Втім, є руйнування цивільної інфраструктури.
"Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного обстрілу. Неспокійно було і в Миколаївській області.
Додамо, 28 вересня російські окупанти обстріляли Красногорівку й Костянтинівку Донецької області. Ворог вбив двох мирних людей та поранив ще шість.