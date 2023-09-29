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Росіяни вранці вдарили по Миколаєву: що відомо

29 вересня 2023 08:48
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
Росіяни вранці вдарили по Миколаєву: що відомо
Віталій Кім. Фото: glavcom.ua
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного обстрілу. Неспокійно було і в Миколаївській області. Віталій Кім розповів, що на цей час відомо.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації повідомив у телеграм-каналі деталі. 

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Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок атаки відбулося займання сухої трави. Рятувальники ліквідували пожежу о 06:45.

Віталій Кім констатує ситуацію. Фото: novynylive

Крім того, вчора о 08:12 ворог завдавав артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

А сьогодні о 03:59 — по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу теж виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу загасили. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Вчора під час повітряної тривоги в Україні, 28 вересня, у Миколаївські області українські військові збивали збивали ворожі БпЛА.

Нагадаємо, минулого тижня сталася масштабна атака на Київ. Над містом було близько 20 цілей. Уламки ракет впали в кількох районах столиці.

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