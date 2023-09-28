Вибухи в Миколаївській області: ворожий обстріл

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

Під час повітряної тривоги в Україні сьогодні вночі, 28 вересня, по областях працюють сили ППО. Вибухи в Миколаївській області — результат роботи українських захисників.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Джерело: t.me/novostiniko

Джерело: t.me/novostiniko

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Джерело: t.me/kpszsu

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