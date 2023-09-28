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Вибухи в Миколаївській області: ворожий обстріл

28 вересня 2023 00:35
оновлено: 00:48
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Миколаївській області: ворожий обстріл
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Під час повітряної тривоги в Україні сьогодні вночі, 28 вересня, по областях працюють сили ППО. Вибухи в Миколаївській області — результат роботи українських захисників.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Оновлено 00:38. У Миколаївській області українські військові збивають ворожі БпЛА.

На Миколаївщині працює ППО
Джерело: t.me/novostiniko
Вибухи в Миколаївській області
Джерело: t.me/novostiniko

Оновлено 00:45. Повітряні сили попереджають українців про небезпеку безпілотників в Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Попередження про БпЛА від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

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