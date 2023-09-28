Вибухи в Миколаївській області: ворожий обстріл
28 вересня 2023 00:35
оновлено: 00:48
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
Під час повітряної тривоги в Україні сьогодні вночі, 28 вересня, по областях працюють сили ППО. Вибухи в Миколаївській області — результат роботи українських захисників.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
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