Взрывы в Николаевской области: вражеский обстрел

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

Во время воздушной тревоги в Украине сегодня ночью, 28 сентября, по областям работают силы ПВО. Взрывы в Николаевской области – результат работы украинских защитников.

Об этом сообщают местные паблики .

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