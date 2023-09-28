Взрывы в Николаевской области: вражеский обстрел
28 сентября 2023 00:35
обновлено: 00:48
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
Во время воздушной тревоги в Украине сегодня ночью, 28 сентября, по областям работают силы ПВО. Взрывы в Николаевской области – результат работы украинских защитников.
Об этом сообщают местные паблики .
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