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Взрывы в Николаевской области: вражеский обстрел

28 сентября 2023 00:35
обновлено: 00:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Николаевской области: вражеский обстрел
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во время воздушной тревоги в Украине сегодня ночью, 28 сентября, по областям работают силы ПВО. Взрывы в Николаевской области – результат работы украинских защитников.

Об этом сообщают местные паблики .

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Обновлено 00:38. В Николаевской области украинские военные сбивают вражеские БПЛА.

В Николаевской области работает ПВО
Источник: t.me/novostiniko
Взрывы в Николаевской области
Источник: t.me/novostiniko

Обновлено 00:45. Воздушные силы предупреждают украинцев об опасности беспилотников в Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Предупреждение о БПЛА от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

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