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Россияне утром ударили по Николаеву: что известно

29 сентября 2023 08:48
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор
Россияне утром ударили по Николаеву: что известно
Виталий Ким. Фото: glavcom.ua
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор

Утром, 29 сентября, около 04:13 город Николаев подвергся ракетным обстрелам. Беспокойно было и в Николаевской области. Виталий Ким рассказал, что в настоящее время известно.

Глава Николаевской областной государственной администрации сообщил в телеграмм-канале детали.

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Россияне попали в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате атаки произошло возгорание сухой травы. Спасатели ликвидировали пожар в 06.45.

Виталий Ким констатирует ситуацию. Фото: novynylive

Кроме того, вчера в 08:12 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

А сегодня в 03:59 – по населенному пункту Куцурубской общины. В результате обстрела тоже возник пожар сухой травы на открытой территории жилого сектора. Пожар был потушен. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

В Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Вчера во время воздушной тревоги в Украине, 28 сентября, в Николаевской области украинские военные сбивали вражеские БПЛА.

Напомним, на прошлой неделе произошла масштабная атака на Киев . Над городом было около 20 целей. Обломки ракет упали в нескольких районах столицы.

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