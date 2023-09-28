Окупанти обстріляли Донецьку область: загинули люди

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Сьогодні, 28 вересня, російські окупанти обстріляли Красногорівку й Костянтинівку Донецької області. Ворог вбив двох мирних людей та поранив ще шість.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, о 12:00 російські окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по Красногорівці. Від ворожих снарядів загинули чоловіки 47 й 54 років. Дві жінки 45 та 61 років, а також 60-річний чоловік дістали мінно-вибухових травм.

"Вже за годину російська армія нанесла авіаудар по м. Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностували переломи та рвані рани. Люди перебували на вулиці під час обстрілу.

Внаслідок російських атак пошкоджено торговельний об’єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння й корпуси навчального закладу.

Наслідки російського обстрілу Донецької області. Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники завдали удару по Авдіївському коксохімічному заводу, що на Донеччині. Внаслідок цього загорівся склад зберігання нафталіну.

Також ми писали, що протягом ночі ворог здійснив атаку по південних та центральних регіонах України. Окупанти запускали безпілотники з південно-східного напрямку, з району Приморсько-Ахтарська (Росія) та миса Чауда (окупований Крим).

Додамо, у ніч проти 28 вересня росіяни атакували безпілотниками Кіровоградську область. Частину ворожих цілей знищили Сили ППО, однак є влучання.