Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину: є загиблі

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу 27 вересня 2023 року на Херсонщині. Фото: ГУ ДСНС України у Херсонській області\Facebook

Російські окупанти не перестають обстрілювати Херсон та область, скидаючи десятки керованих авіабомб на добу. Ніч проти 28 вересня не стала винятком. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону.

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Окупанти скидають на Херсонщину десятки авіабомб за добу

За словами Самойленка, росіяни щодня скидають на Херсонщину десятки керованих авіабомб. У той же час, населені пункти перебувають під прицілом артилерії та РСЗВ.

Голова Херсонської облради каже, що внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу є загиблі та поранені. Детальна інформація буде згодом.

Обстріл Херсона та області 27 вересня

Як повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, за минулу добу, 27 вересня, окупанти здійснили 109 обстрілів, випустивши 604 снаряди. З них — 33 снаряди поцілили по Херсону.

Під прицілом були житлові квартали населених пунктів області, територія заводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні.

На жаль, через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 отримала поранення.

Фото: Прокудін Олександр\Telegram

Нагадаємо, опівночі 28 вересня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу застосування ударних БпЛА.

Під час цієї тривоги у Черкаській області було чути вибухи, працювали українські військові по безпілотниках.

Також ми писали про те, що цієї ночі Силами протиповітряної оборони було знищено понад 30 ворожих безпілотників.