Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину: є загиблі arrow

Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину: є загиблі

28 вересня 2023 08:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину: є загиблі
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу 27 вересня 2023 року на Херсонщині. Фото: ГУ ДСНС України у Херсонській області\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти не перестають обстрілювати Херсон та область, скидаючи десятки керованих авіабомб на добу. Ніч проти 28 вересня не стала винятком. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Окупанти скидають на Херсонщину десятки авіабомб за добу

За словами Самойленка, росіяни щодня скидають на Херсонщину десятки керованих авіабомб. У той же час, населені пункти перебувають під прицілом артилерії та РСЗВ.

Голова Херсонської облради каже, що внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу є загиблі та поранені. Детальна інформація буде згодом. 

Обстріл Херсона та області 27 вересня

Як повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, за минулу добу, 27 вересня, окупанти здійснили 109 обстрілів, випустивши 604 снаряди. З них — 33 снаряди поцілили по Херсону. 

Під прицілом були житлові квартали населених пунктів області, територія заводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. 

На жаль, через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 отримала поранення. 

Обстріли Херсону
Фото: Прокудін Олександр\Telegram

Нагадаємо, опівночі 28 вересня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу застосування ударних БпЛА. 

Під час цієї тривоги у Черкаській області було чути вибухи, працювали українські військові по безпілотниках.

Також ми писали про те, що цієї ночі Силами протиповітряної оборони було знищено понад 30 ворожих безпілотників

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз