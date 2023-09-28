Ворог атакує Україну "шахедами": областями суне повітряна тривога
В частині України сьогодні, 28 вересня, продовжується повітряна тривога, яка розпочалась близько опівночі. Над "червоними" областями зафіксували БпЛА ворога, за якими полюють наші сили ППО.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 01:58. Українські захисники попереджають про небезпеку застосування БпЛА в Кіровоградській та Вінницькій областях.
Тим часом низка регіонів країни продовжує "червоніти". Повітряна тривога зберігається.
Оновлено 02:03. Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав не покидати укриттів.
Оновлено 02:06. "Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька області — загроза застосування балістичного озброєння", — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 02:12. Повітряна тривога поширилася далі на Сумську, Черкаську й Запорізьку області.
"Сумська, Запорізька області — ракетна небезпека! Черкаська область — загроза ударних БпЛА!" — повідомляють військові.
Оновлено 02:16. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу БпЛА для Миколаївської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.
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