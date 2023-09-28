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Ворог атакує Україну "шахедами": областями суне повітряна тривога

28 вересня 2023 01:55
оновлено: 02:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворог атакує Україну "шахедами": областями суне повітряна тривога
БпЛА летить в повітрі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В частині України сьогодні, 28 вересня, продовжується повітряна тривога, яка розпочалась близько опівночі. Над "червоними" областями зафіксували БпЛА ворога, за якими полюють наші сили ППО.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 01:58. Українські захисники попереджають про небезпеку застосування БпЛА в Кіровоградській та Вінницькій областях.

Попередження про БпЛА від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu

Тим часом низка регіонів країни продовжує "червоніти". Повітряна тривога зберігається.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 28 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:03. Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав не покидати укриттів.

Повітряна тривога в Кіровоградській області сьогодні 28 вересня
Джерело: t.me/kirovogradskaODA

Оновлено 02:06. "Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька області — загроза застосування балістичного озброєння", — повідомляють Повітряні сили.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 28 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:12. Повітряна тривога поширилася далі на Сумську, Черкаську й Запорізьку області.

"Сумська, Запорізька області — ракетна небезпека! Черкаська область — загроза ударних БпЛА!" — повідомляють військові.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 28 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Попередження про ракетну небезпеку
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:16. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу БпЛА для Миколаївської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Попередження про БпЛА
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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