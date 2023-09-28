Ворог атакує Україну "шахедами": областями суне повітряна тривога

БпЛА летить в повітрі. Фото: google.com

В частині України сьогодні, 28 вересня, продовжується повітряна тривога, яка розпочалась близько опівночі. Над "червоними" областями зафіксували БпЛА ворога, за якими полюють наші сили ППО.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Джерело: t.me/kpszsu

Тим часом низка регіонів країни продовжує "червоніти". Повітряна тривога зберігається.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/kpszsu

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