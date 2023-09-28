Враг атакует Украину "шахедами": областями сует воздушная тревога
В части Украины сегодня, 28 сентября, продолжается воздушная тревога, которая началась около полуночи. Над "красными" областями зафиксировали БПЛА врага, за которыми охотятся наши силы ПВО.
Об этом сообщают Воздушные силы .
Обновлено 01:58. Украинские защитники предупреждают об опасности применения БПЛА в Кировоградской и Винницкой областях.
Между тем, ряд регионов страны продолжает "краснеть". Воздушная тревога сохраняется.
Обновлено 02:03. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не покидать укрытий.
Обновлено 02:06. "Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения" , – сообщают Воздушные силы.
Обновлено 02:12. Воздушная тревога распространилась дальше на Сумскую, Черкасскую и Запорожскую области.
"Сумская, Запорожская области – ракетная опасность! Черкасская область – угроза ударных БпЛА!" — сообщают военные.
Обновлено 02:16. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе БПЛА для Николаевской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.
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