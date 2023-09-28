Враг атакует Украину "шахедами": областями сует воздушная тревога

БпЛА летит в воздухе. Фото: google.com

В части Украины сегодня, 28 сентября, продолжается воздушная тревога, которая началась около полуночи. Над "красными" областями зафиксировали БПЛА врага, за которыми охотятся наши силы ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Между тем, ряд регионов страны продолжает "краснеть". Воздушная тревога сохраняется.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:03. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не покидать укрытий.

Источник: t.me/kirovogradskaODA

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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"Сумская, Запорожская области – ракетная опасность! Черкасская область – угроза ударных БпЛА!" — сообщают военные.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Источник: t.me/kpszsu

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