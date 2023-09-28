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Враг атакует Украину "шахедами": областями сует воздушная тревога

28 сентября 2023 01:55
обновлено: 02:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг атакует Украину "шахедами": областями сует воздушная тревога
БпЛА летит в воздухе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В части Украины сегодня, 28 сентября, продолжается воздушная тревога, которая началась около полуночи. Над "красными" областями зафиксировали БПЛА врага, за которыми охотятся наши силы ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 01:58. Украинские защитники предупреждают об опасности применения БПЛА в Кировоградской и Винницкой областях.

Предупреждение о БПЛА от Воздушных сил
Источник: t.me/kpszsu

Между тем, ряд регионов страны продолжает "краснеть". Воздушная тревога сохраняется.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 28 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:03. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович призвал не покидать укрытий.

Воздушная тревога в Кировоградской области сегодня 28 сентября
Источник: t.me/kirovogradskaODA

Обновлено 02:06. "Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая области – угроза применения баллистического вооружения" , – сообщают Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 28 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:12. Воздушная тревога распространилась дальше на Сумскую, Черкасскую и Запорожскую области.

"Сумская, Запорожская области – ракетная опасность! Черкасская область – угроза ударных БпЛА!" — сообщают военные.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 28 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
Предупреждение о ракетной опасности
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:16. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе БПЛА для Николаевской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

Предупреждение о БпЛА
Источник: t.me/vanek_nikolaev

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