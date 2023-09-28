Вибухи в Черкаській області сьогодні 28 вересня: ОВА про деталі атаки РФ

У Черкаській області вибухи: в ОВА розповіли деталі атаки РФ
Атака ворога на Україну сьогодні вночі, 28 вересня, триває. У Черкаській області чути вибухи, працюють українські військові по безпілотниках.
Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Вибухи в Черкаській області сьогодні 28 вересня
Оновлено 02:48. За даними Табурця, у Черкаській області працює ППО. Також зберігається небезпека.
Оновлено 02:53. Тим часом Україною пішли відбої тривог у низці областей.
Нагадаємо, що під час повітряної тривоги в Україні сьогодні вночі, 28 вересня, по областях працюють сили ППО. Вибухи в Миколаївській області — результат роботи українських захисників.
Також ми писали, що ворожі безпілотники знову намагаються атакувати низку областей України сьогодні вночі, 28 вересня. Так, в Одеській області гримлять вибухи, працює ППО.
Додамо, що в частині України сьогодні, 28 вересня, продовжується повітряна тривога, яка розпочалась близько опівночі. Над "червоними" областями зафіксували БпЛА ворога, за якими полюють наші сили ППО.