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У Черкаській області вибухи: в ОВА розповіли деталі атаки РФ

28 вересня 2023 02:46
оновлено: 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Черкаській області сьогодні 28 вересня: ОВА про деталі атаки РФ
Дим після вибуху в місті вночі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Атака ворога на Україну сьогодні вночі, 28 вересня, триває. У Черкаській області чути вибухи, працюють українські військові по безпілотниках.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Вибухи в Черкаській області сьогодні 28 вересня

Оновлено 02:48. За даними Табурця, у Черкаській області працює ППО. Також зберігається небезпека.

Вибухи в Чераській області сьогодні 28 вересня
Джерело: t.me/cherkaskaODA

Оновлено 02:53. Тим часом Україною пішли відбої тривог у низці областей.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 28 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги в Україні сьогодні вночі, 28 вересня, по областях працюють сили ППО. Вибухи в Миколаївській області — результат роботи українських захисників.

Також ми писали, що ворожі безпілотники знову намагаються атакувати низку областей України сьогодні вночі, 28 вересня. Так, в Одеській області гримлять вибухи, працює ППО.

Додамо, що в частині України сьогодні, 28 вересня, продовжується повітряна тривога, яка розпочалась близько опівночі. Над "червоними" областями зафіксували БпЛА ворога, за якими полюють наші сили ППО.

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