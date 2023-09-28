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В Черкасской области взрывы: в ОВА рассказали детали атаки РФ

28 сентября 2023 02:46
обновлено: 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Черкасской области сегодня 28 сентября: ОВА о деталях атаки РФ
Дым после взрыва в городе ночью. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Атака врага на Украину сегодня ночью, 28 сентября, продолжается. В Черкасской области слышны взрывы, работают украинские военные по беспилотникам.

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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Взрывы в Черкасской области сегодня 28 сентября

Обновлено 02:48. По данным Табурца, в Черкасской области работает ПВО. Также сохраняется опасность.

Взрывы в Черкасской области сегодня 28 сентября
Источник: t.me/cherkaskaODA

Обновлено 02:53. Тем временем по Украине пошли отбои тревог в ряде областей.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 28 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что во время воздушной тревоги в Украине сегодня ночью, 28 сентября, по областям работают силы ПВО. Взрывы в Николаевской области — результат работы украинских защитников.

Также мы писали, что вражеские беспилотники снова пытаются атаковать ряд областей Украины сегодня ночью, 28 сентября. Так, в Одесской области гремят взрывы, работает ПВО.

Добавим, что в части Украины сегодня, 28 сентября, продолжается воздушная тревога, которая началась около полуночи. Над "красными" областями зафиксировали БпЛА врага, за которыми охотятся наши силы ПВО.

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