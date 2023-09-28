Взрывы в Черкасской области сегодня 28 сентября: ОВА о деталях атаки РФ

В Черкасской области взрывы: в ОВА рассказали детали атаки РФ
Атака врага на Украину сегодня ночью, 28 сентября, продолжается. В Черкасской области слышны взрывы, работают украинские военные по беспилотникам.
Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Взрывы в Черкасской области сегодня 28 сентября
Обновлено 02:48. По данным Табурца, в Черкасской области работает ПВО. Также сохраняется опасность.
Обновлено 02:53. Тем временем по Украине пошли отбои тревог в ряде областей.
Напомним, что во время воздушной тревоги в Украине сегодня ночью, 28 сентября, по областям работают силы ПВО. Взрывы в Николаевской области — результат работы украинских защитников.
Также мы писали, что вражеские беспилотники снова пытаются атаковать ряд областей Украины сегодня ночью, 28 сентября. Так, в Одесской области гремят взрывы, работает ПВО.
Добавим, что в части Украины сегодня, 28 сентября, продолжается воздушная тревога, которая началась около полуночи. Над "красными" областями зафиксировали БпЛА врага, за которыми охотятся наши силы ПВО.