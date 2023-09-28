Гуменюк розповіла, скільки ворожих дронів знищила ППО цієї ночі

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: google

У ніч проти 28 вересня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Силами протиповітряної оборони було знищено понад 30 ворожих безпілотників.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За словами Гуменюк, росіяни спрямували декілька груп ударних дронів з різних напрямків. Практично вздовж усього південного напрямку працювала ППО, зокрема у Миколаївській та Одеській областях.

"Ворог спрямовував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі на центральні напрямки. Підсумки атаки ще підбиваються. Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, більш точну цифру підведе Генштаб", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, опівночі 28 вересня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу застосування ударних БПЛА.

Під час цієї тривоги у Черкаській області було чути вибухи, працювали українські військові по безпілотниках.