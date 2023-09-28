Гуменюк рассказала, сколько вражеских дронов уничтожила ПВО этой ночью

Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: google

В ночь на 28 сентября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30 вражеских беспилотников.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, россияне направили несколько групп ударных дронов по разным направлениям. Практически вдоль всего южного направления работала ПВО, в частности, в Николаевской и Одесской областях.

"Враг направлял ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе на центральные направления. Итоги атаки еще подводятся. Но работа ПВО была достаточно результативной. Более 30 дронов были уничтожены, более точнаую цифру подведет Генштаб", — сказала Гуменюк.

Напомним, в полночь 28 сентября в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе применения ударных БПЛА.

Во время этой тревоги в Черкасской области были слышны взрывы, работали украинские военные по беспилотникам.