Повітряна тривога у Севастополі 27 вересня — у місті лунають вибухи

Пуски ракет. Фото ілюстраційне: російські ЗМІ

Увечері 27 вересня в окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу. Окупаційна влада заявляє про ракетну небезпеку.

Відповідне повідомлення розмістив у Telegram голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв.

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Тривога у Криму 27 вересня

Повітряна тривога у Криму 27 вересня

Також місцеві пабліки повідомляють про перекриття руху через Кримський міст. Морський та наземний громадський транспорт у Севастополі зупинився на час повітряної тривоги

Повітряна тривога у Криму 27 вересня

Telegram-канали повідомляють про вибухи у Севастополі. Імовірно, вони пов'язані з роботою ППО.

Повідомлення про вибухи у Севастополі

О 20:30 "гауляйтер" Развожаєв оголосив відбій тривоги.

Відбій тривоги у Криму 27 вересня

Нагадаємо, раніше у ГУР заявили, що операція Сил безпеки та оборони України "Крабова пастка" у Севастополі продовжує давати плоди. Так, після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ обстановка у Криму для російських окупантів гнітюча.