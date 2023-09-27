Повітряна тривога у Севастополі 27 вересня — у місті лунають вибухи

У Севастополі повітряна тривога: окупанти перекрили Кримський міст
Увечері 27 вересня в окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу. Окупаційна влада заявляє про ракетну небезпеку.
Відповідне повідомлення розмістив у Telegram голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв.
Тривога у Криму 27 вересня
Також місцеві пабліки повідомляють про перекриття руху через Кримський міст. Морський та наземний громадський транспорт у Севастополі зупинився на час повітряної тривоги
Telegram-канали повідомляють про вибухи у Севастополі. Імовірно, вони пов'язані з роботою ППО.
О 20:30 "гауляйтер" Развожаєв оголосив відбій тривоги.
Нагадаємо, раніше у ГУР заявили, що операція Сил безпеки та оборони України "Крабова пастка" у Севастополі продовжує давати плоди. Так, після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ обстановка у Криму для російських окупантів гнітюча.