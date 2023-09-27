У Криму тривожно: у ГУР розповіли про подальший ефект удару по штабу росіян

Удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Фото: росЗМІ

Операція Сил безпеки та оборони України "Крабова пастка" у Севастополі продовжує давати плоди. Так, після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ, обстановка у Криму для російських окупантів гнітюча.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Черняк.

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Представник ГУР МО України поділився, як на окупантів вплинула ліквідація офіцерів Чорноморського флот, включно з командувачем Віктором Соколовим.

"Крабова пастка" забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб чорноморського флоту рф дуже активно рухались автомобілі швидкої, пожежні та катафалки. Тож ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності", ― зазначив він.

У ГУР переконані, що у росіян є лише один вихід із ситуації.

"Єдиний безпечний варіант для росіян у Криму ― перебазуватись геть з українського півострова разом з усім своїм іржавим мотлохом", ― сказав Андрій Черняк.

Також представник ГУР повідомив, що штаб Чорноморського флоту у Севастополі не єдина ціль списку пріоритетних військових об’єктів на території держави-агресора, які підлягають ураженню.

"Можна побачити певну закономірність: горять об’єкти російського ВПК, зокрема ― підприємства ракетної промисловості, вибухають стратегічні бомбардувальники, винищувачі та транспортники на аеродромах, палають їхні нафтобази та інші військові об’єкти, як-от будівлі фсб чи військові містечка з розміщеною там технікою та особовим складом", ― сказав Андрій Черняк.

А назва останньої операції "Крабова пастка" має особливий символізм — офіцерів флоту "накрили", як крабів. Назва кожної операції має за мету підкреслити її значення та символізм.

"Спецоперація ГУР МО України на території Криму 24 серпня цього року отримала назву "Пробудження сили". Вперше за 10 років російського поневолення Криму розвідники-спецпризначенці встановили прапор України, нагадавши усім нашим громадянам в окупації, що свобода і світло мечів українських джедаїв близько, тож настав час активізації руху опору на території півострова, настав час пробудження сили", ― поділився речник ГУР.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій шукають підтвердження успішної ліквідації Віктора Соколова.

Водночас у РФ намагались зробити вигляд, що командувач Чорноморського флоту і досі живий.