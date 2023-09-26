У ССО відреагували на "воскресіння" командувача Чорноморського флоту Росії

Командуючий Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Криму ліквідували 34 офіцери. Серед них був і командувач Віктор Соколов, хоча у Росії намагаються приховати цей факт.

Про це повідомляють ССО.

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Внаслідок успішного ракетного удару по кримському штабу флоту загинули 34 офіцери. Не всі тіла наразі вдалось ідентифікувати. За інформацією ССО серед полеглих ворогів був і командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов.

"Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач ЧФ РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл", — йдеться у повідомленні.

Міноборони РФ намагається приховати факт смерті Соколова. Так, було опубліковано фото із засідання Шойгу, де нібито присутній командир Чорноморського флоту. Тож Сили спеціальних операцій шукають підтвердження успішної ліквідації Соколова.

"Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим — наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", — зазначає пресслужба ССО.

Скриншот повідомлення ССО

Нагадаємо, Росія намагається довести, що командувач Чорноморського флоту живий.

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