Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ССО отреагировали на "воскрешение" командующего Черноморским флотом России arrow

В ССО отреагировали на "воскрешение" командующего Черноморским флотом России

26 сентября 2023 16:30
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В ССО отреагировали на "воскрешение" командующего Черноморским флотом России
Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в Крыму ликвидировали 34 офицера. Среди них был и командующий Виктор Соколов, хотя в России пытаются скрыть этот факт.

Об этом сообщают ССО.

Читайте также:

Что известно о гибели командующего Черноморским флотом РФ

В результате успешного ракетного удара по крымскому штабу флота погибли 34 офицера. Не все тела удалось идентифицировать. По информации ССО среди павших врагов был и командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.

"Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел" , — говорится в сообщении.

Минобороны РФ пытается скрыть факт смерти Соколова. Так, опубликовано фото с заседания Шойгу, где якобы присутствует командир Черноморского флота. Поэтому Силы специальных операций ищут подтверждение успешной ликвидации Соколова.

"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым — наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных по результатам проведенной операции" , — отмечает пресс-служба ССО.

Реакция ССО на "воскресение" Соколова
Скриншот сообщения ССО

Напомним, Россия пытается доказать, что командующий Черноморским флотом жив.

Также мы писали, что СБУ показала мощный "хлопок" по пункту управления россиян под Херсоном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз