В ССО отреагировали на "воскрешение" командующего Черноморским флотом России

Командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в Крыму ликвидировали 34 офицера. Среди них был и командующий Виктор Соколов, хотя в России пытаются скрыть этот факт.

Об этом сообщают ССО.

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В результате успешного ракетного удара по крымскому штабу флота погибли 34 офицера. Не все тела удалось идентифицировать. По информации ССО среди павших врагов был и командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.

"Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел" , — говорится в сообщении.

Минобороны РФ пытается скрыть факт смерти Соколова. Так, опубликовано фото с заседания Шойгу, где якобы присутствует командир Черноморского флота. Поэтому Силы специальных операций ищут подтверждение успешной ликвидации Соколова.

"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым — наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных по результатам проведенной операции" , — отмечает пресс-служба ССО.

Скриншот сообщения ССО

Напомним, Россия пытается доказать, что командующий Черноморским флотом жив.

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