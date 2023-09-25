Під час "прильоту" у Криму загинув командувач Чорноморського флоту РФ, — ССО
Сили спеціальних операцій розповіли результати успішних ударів по Криму. Внаслідок "прильоту" загинув начальник штабу Чорноморського флоту Росії та велика кількість окупантів.
Про це повідомляють ССО.
Успішні спецоперації України
"Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню", — йдеться у повідомленні.
В результаті проведення спецоперації ССО зі знищення великого десантного корабля "Мінськ" безповоротні втрати ворога склали 62 російських окупантів. ВДК мав вийти на бойове чергування наступного дня.
За інформацією ЗМІ, ліквідований командувач ЧФ РФ — адмірал Віктор Соколов.
Нагадаємо, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.
Також ми писали, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.
Додамо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабовая ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. Внаслідок успішного ураження є багато загиблих та поранених окупантів.