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Під час "прильоту" у Криму загинув командувач Чорноморського флоту РФ, — ССО

25 вересня 2023 14:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Під час "прильоту" у Криму загинув командувач Чорноморського флоту РФ, — ССО
Вибухи в штабі Чорноморського флоту РФ. Фото: "Крим. Реалії".
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сили спеціальних операцій розповіли результати успішних ударів по Криму. Внаслідок "прильоту" загинув начальник штабу Чорноморського флоту Росії та велика кількість окупантів. 

Про це повідомляють ССО.

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"Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню", — йдеться у повідомленні.

В результаті проведення спецоперації ССО зі знищення великого десантного корабля "Мінськ" безповоротні втрати ворога склали 62 російських окупантів. ВДК мав вийти на бойове чергування наступного дня.

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Допис ССО. Фото: скриншот

За інформацією ЗМІ, ліквідований командувач ЧФ РФ — адмірал Віктор Соколов.

Нагадаємо, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.

Також ми писали, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю. 

Додамо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабовая ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. Внаслідок успішного ураження є багато загиблих та поранених окупантів.

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