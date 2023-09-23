"Крабовая ловушка": у ССО розповіли нові деталі удару по Чорноморському флоту РФ
У Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабовая ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. Внаслідок успішного ураження є багато загиблих та поранених окупантів.
Про це повідомляють ССО.
Удар по штабу Чорноморського флоту РФ
"Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в тимчасово окупованому м. Севастополь", — йдеться у повідомленні.
Дані було передано Повітряним силам України для нанесення ураження.
У ССО наголосили, що деталі проведення спецоперації стануть відомі, коли це буде можливо. Там зазначили, що внаслідок удару є багато загиблих та поранених російських окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.
Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.
Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі.
Додамо, стало відомо, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.