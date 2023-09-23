"Крабовая ловушка": у ССО розповіли нові деталі удару по Чорноморському флоту РФ

Вибухи в штабі Чорноморського флоту РФ. Фото: "Крим. Реалії".

У Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабовая ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. Внаслідок успішного ураження є багато загиблих та поранених окупантів.

Про це повідомляють ССО.

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Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

"Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно та точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в тимчасово окупованому м. Севастополь", — йдеться у повідомленні.

Дані було передано Повітряним силам України для нанесення ураження.

У ССО наголосили, що деталі проведення спецоперації стануть відомі, коли це буде можливо. Там зазначили, що внаслідок удару є багато загиблих та поранених російських окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

Вибухи в штабі Чорноморського флоту РФ. Фото: t.me/ukr_sof

Допис ССО. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.

Також ми писали, що у мережі показали момент "прильоту" по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

Додамо, стало відомо, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.