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Момент "прильоту" по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі: відео

22 вересня 2023 21:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Момент "прильоту" по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі: відео
Дим на місці вибуху в Севастополі 22 вересня 2023 року. Фото: t.me/Crimeanwind
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні у тимчасово окупованому Севастополі лунали гучні вибухи. Стало відомо про "приліт" по штабу Чорноморського флоту РФ.

У мережі поширюють відео моменту влучання. 

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Момент "прильоту" в Севастополі

На оприлюдненому відео чітко можна побачити, як ракета на великій швидкості влучаю у будівлю штабу. Над місцем вибуху відразу піднялася стіна густого чорного диму. 

Нагадаємо, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував вибухи у Севастополі 22 вересня та вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ. 

Своєю чергою "приліт" по штабу Чорноморського флоту РФ прокоментував речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він також розповів, як це вплине на подальші військові дії. 

Також додамо, що цього ж дня у тимчасово окупованому Криму в місті Севастополь знову пролунав потужний вибух. Сталося це близько 17:37. Місцеві пабліки написали, що є "приліт" по ТЕЦ. 

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