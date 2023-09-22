У Севастополі окупанти повідомили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту

Ракетний удар по Севастополю. Фото: Крымский ветер

В Севастополі окупанти повідомляють про ракетний удар по штабу Чорномоського флоту. Наразі росіяни намагаються впоратися з пожежею, яка виникла внаслідок удару.

Про це повідомив російський голова Севастополя Михайло Развожаев.

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Загалом у місті було чутно три потужні вибухи. Над містом видно чорний дим — його видно із боку центрального пагорба Севастополя. Також чути сирени машин швидкої допомоги.

Наслідки влучання ракети у штаб Чорноморського флоту. Фото: Telegram

Развожаєв стверджує, що рятувальники на місці намагаються ліквідувати пожежу.

Повідомлення Развожаєва про удар по Чорноморському флоту. Фото: Скриншот

Також він попередив про нібито можливу ще одну атаку і закликав усіх, хто знаходиться поруч зі штабом флоту, "при звуках сирени пройти в укриття".

Раніше ми повідомляли, що увечері, 21 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Над місцем вибуху піднявся густий дим.