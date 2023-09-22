У Севастополі окупанти повідомили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту
В Севастополі окупанти повідомляють про ракетний удар по штабу Чорномоського флоту. Наразі росіяни намагаються впоратися з пожежею, яка виникла внаслідок удару.
Про це повідомив російський голова Севастополя Михайло Развожаев.
Удар по Севастополю
Загалом у місті було чутно три потужні вибухи. Над містом видно чорний дим — його видно із боку центрального пагорба Севастополя. Також чути сирени машин швидкої допомоги.
Развожаєв стверджує, що рятувальники на місці намагаються ліквідувати пожежу.
Також він попередив про нібито можливу ще одну атаку і закликав усіх, хто знаходиться поруч зі штабом флоту, "при звуках сирени пройти в укриття".
Раніше ми повідомляли, що увечері, 21 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Над місцем вибуху піднявся густий дим.