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У Севастополі окупанти повідомили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту

22 вересня 2023 13:55
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Павло Зінченко
редактор
У Севастополі окупанти повідомили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту
Ракетний удар по Севастополю. Фото: Крымский ветер
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Севастополі окупанти повідомляють про ракетний удар по штабу Чорномоського флоту. Наразі росіяни намагаються впоратися з пожежею, яка виникла внаслідок удару.

Про це повідомив російський голова Севастополя Михайло Развожаев.

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Загалом у місті було чутно три потужні вибухи. Над містом видно чорний дим — його видно із боку центрального пагорба Севастополя. Також чути сирени машин швидкої допомоги.

Наслідки влучання ракети у штаб Чорноморського флоту. Фото: Telegram

Развожаєв стверджує, що рятувальники на місці намагаються ліквідувати пожежу.

Повідомлення Развожаєва
Повідомлення Развожаєва про удар по Чорноморському флоту. Фото: Скриншот

Також він попередив про нібито можливу ще одну атаку і закликав усіх, хто знаходиться поруч зі штабом флоту, "при звуках сирени пройти в укриття".

Раніше ми повідомляли, що увечері, 21 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Над місцем вибуху піднявся густий дим. 

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