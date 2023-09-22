В Севастополе оккупанты сообщили о ракетном ударе по штабу Черноморского флота

Ракетный удар по Севастополю. Фото: Крымский ветер

В Севастополе оккупанты сообщают о ракетном ударе по штабу Черномосского флота. Сейчас россияне пытаются справиться с пожаром, возникшим в результате удара.

Об этом сообщил российский глава Севастополя Михаил Развожаев.

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Всего в городе было слышно три мощных взрыва. Над городом виден черный дым — он виден со стороны центрального холма Севастополя. Также слышны сирены машин скорой помощи.

Последствия попадания ракеты в штаб Черноморского флота. Фото: Telegram

Развожаев утверждает, что спасатели на месте пытаются ликвидировать пожар.

Сообщение Развожаева об ударе по Черноморскому флоту. Фото: Скриншот

Также он предупредил о якобы возможной еще одной атаке и призвал всех, кто находится рядом со штабом флота, "при звуках сирены пройти в укрытие".

Ранее мы сообщали, что вечером, 21 сентября, во временно оккупированном Севастополе произошел мощный взрыв. Над местом взрыва поднялся густой дым.