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У Севастополі пролунали потужні вибухи

21 вересня 2023 19:13
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Козюк Тетяна
редактор
У Севастополі пролунали потужні вибухи
Дим після вибухів у Севастополі. Фото: t.me/andriyshTime
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 21 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Над місцем вибуху піднявся густий дим. 

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

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За словами Андрющенка, вибухи лунали у районі бухти Омега та мису Фіоленту, а також студмістечка.

Судячи з диму, який піднявся над місцем, вибухи були досить потужні. 

Нагадаємо, що в ніч проти четверга 21 вересня СБУ разом з ВМС завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму.

За попередніми даними, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

Також 20 вересня Збройні Сили України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ, який розташований поблизу окупованого Севастополя в Криму. Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ. 

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