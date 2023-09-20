Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ arrow

У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ

20 вересня 2023 20:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ
Дим внаслідок удару в Криму 20 вересня. Фото: t.me/Crimeanwind
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 20 вересня, Збройні Сили України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ , який знаходиться поблизу окупованого Севастополя в Криму. Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ. 

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. 

Читайте також:

ЗСУ уразили командний пункт росіян в Чорному морі

Відомо, що ЗСУ завдали удару вранці, 20 вересня. Атака припала на село Верхньосадове, поблизу окупованого Севастополя. Відомо, що в населеному пункті проходить залізнична дорога та знаходиться аеродром.

Окрім цього, там розташовувався командний пункт окупантів. 

ЗСУ вдарили по Криму
Підтвердження атаки. Фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, 20 вересня в декількох районах Криму, зокрема біля аеродрому, чули серію потужних вибухів. Стало відомо про влучання у військову частину під Севастополем.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз