У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ
У середу, 20 вересня, Збройні Сили України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ , який знаходиться поблизу окупованого Севастополя в Криму. Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
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Відомо, що ЗСУ завдали удару вранці, 20 вересня. Атака припала на село Верхньосадове, поблизу окупованого Севастополя. Відомо, що в населеному пункті проходить залізнична дорога та знаходиться аеродром.
Окрім цього, там розташовувався командний пункт окупантів.
Нагадаємо, 20 вересня в декількох районах Криму, зокрема біля аеродрому, чули серію потужних вибухів. Стало відомо про влучання у військову частину під Севастополем.