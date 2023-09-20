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В ВСУ подтвердили удар по командному пункту Черноморского флота РФ

20 сентября 2023 20:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ВСУ подтвердили удар по командному пункту Черноморского флота РФ
Дым в результате удара в Крыму 20 сентября. Фото: t.me/Crimeanwind
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 20 сентября, Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ, который находится вблизи оккупированного Севастополя в Крыму. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Известно, что ВСУ нанесли удар утром, 20 сентября. Атака пришлась на село Верхнесадовое, вблизи оккупированного Севастополя. Известно, что в населенном пункте проходит железнодорожная дорога и находится аэродром.

Кроме того, там располагался командный пункт оккупантов.

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Подтверждение атаки. Фото: Стратком ВСУ

Напомним, 20 сентября в нескольких районах Крыма, в том числе у аэродрома, слышали серию мощных взрывов. Стало известно о попадании в воинскую часть под Севастополем.

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