В ВСУ подтвердили удар по командному пункту Черноморского флота РФ

Дым в результате удара в Крыму 20 сентября. Фото: t.me/Crimeanwind

В среду, 20 сентября, Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ, который находится вблизи оккупированного Севастополя в Крыму. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Известно, что ВСУ нанесли удар утром, 20 сентября. Атака пришлась на село Верхнесадовое, вблизи оккупированного Севастополя. Известно, что в населенном пункте проходит железнодорожная дорога и находится аэродром.

Кроме того, там располагался командный пункт оккупантов.

Подтверждение атаки. Фото: Стратком ВСУ

Напомним, 20 сентября в нескольких районах Крыма, в том числе у аэродрома, слышали серию мощных взрывов. Стало известно о попадании в воинскую часть под Севастополем.