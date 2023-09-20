В ВСУ подтвердили удар по командному пункту Черноморского флота РФ
В среду, 20 сентября, Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ, который находится вблизи оккупированного Севастополя в Крыму. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
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Известно, что ВСУ нанесли удар утром, 20 сентября. Атака пришлась на село Верхнесадовое, вблизи оккупированного Севастополя. Известно, что в населенном пункте проходит железнодорожная дорога и находится аэродром.
Кроме того, там располагался командный пункт оккупантов.
Напомним, 20 сентября в нескольких районах Крыма, в том числе у аэродрома, слышали серию мощных взрывов. Стало известно о попадании в воинскую часть под Севастополем.