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ЗСУ протестували новий унікальний прилад: як він допомагає військовим

19 вересня 2023 17:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ протестували новий унікальний прилад: як він допомагає військовим
Український військовий та окопний прилад радіоелектронної боротьби. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові з 32-ої бригади протестували новий окопний прилад радіоелектронної боротьби. Він допоможе захистити життя бійців на позиціях.

Про це повідомляє 32 окрема механізована бригада.

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Окопний прилад радіоелектронної боротьби

"Сучасна війна — війна технологій. Дрони давно стали невід’ємною частиною війська. А отже — засоби боротьби з ворожими пташками необхідні", — йдеться у повідомленні.

У 32-й окремій механізованій бригаді розповіли, що окопний прилад радіоелектронної боротьби стане щитом від ворожих дронів та захистить життя українських бійців на позиціях.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 520 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та БпЛА.

Також ми писали, що два населені пункти в Запорізькій області, які Україна успішно звільнила, вказують на можливе послаблення російської армії, які займали ці території. Це сталося через те, що ЗСУ на заході області просунулися вперед, зменшивши оборонну спроможність російських військ на цій лінії фронту.

Додамо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на східному напрямку. За його словами, українським військовим вдалося пробити лінію оборони ворога під Бахмутом.

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